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В МИД РФ раскрыли детали переговоров Лаврова и Ван И в Пекине

МИД РФ: Лавров и Ван И обсудили украинский конфликт и отношения с США
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МИД России

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И в ходе личной встречи обсудили украинский конфликт и подтвердили взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих интересы двух стран. Об этом сообщил МИД РФ, пишет ТАСС.

В ведомстве заявили, что Лавров и Ван И поговорили о перспективах урегулирования украинского кризиса в соответствии с принципами Устава ООН. Также главы МИД обсудили и другие горячие темы: отношения с США, ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове.

Кроме того, министры выразили удовлетворение позитивной динамикой российско-китайского сотрудничества. В частности, стороны коснулись практического взаимодействия двух стран, включая гуманитарную составляющую.

Утром 13 июля Лавров прибыл в Пекин с рабочим визитом, завершая свое турне по странам Азии. Ожидается, что 14 и 15 июля он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в Тяньцзине.

А 13 июля глава МИД РФ провел встречу с китайским коллегой Ван И. Китайский дипломат встретил Лаврова в государственной резиденции «Дяоюйтай», где они сначала пообщались за чаепитием в беседке. Затем министры продолжили переговоры за рабочим ужином.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала отношения России и Китая «величайшим вызовом» миру.

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