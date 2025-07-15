В Чили могут ввести штрафы за неучастие в выборах

Нижняя палата чилийского парламента одобрила законопроект, о введении штрафов для не участвующих в выборах гражданах страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В соответствии с ним чилиец, не проголосовавший на выборах будет оштрафован на сумму от 34,4-206,7 тысячи песо ($34-$216). В документе подчеркивается, что отсутствие на выборах по уважительной причине, в частности, по состоянию здоровья, наказываться не будет.

В то же время принимающие участие в выборах чилийцы смогут получать приоритет в доступе к определенным государственным услугам.

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