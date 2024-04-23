В Москве вынесли приговор пенсионеру за препятствие проведению выборов

Чертановский суд Москвы дал условный срок пенсионеру Владимиру Денисову, который по указанию мошенников вылил зеленку на стационарный ящик для голосования на избирательном участке в столице. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на его адвоката Рустама Джелилова.

По словам защитника, суд приговорил его клиента к 1,5 годам колонии условно.

«Обвинение просило о реальном сроке в колонии-поселении», – добавил он.

Пенсионеру вменяли воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Согласно Уголовному кодексу РФ, за такое преступление предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

В начале апреля сообщалось, что жительница Новосибирска, испортившая бюллетени на выборах президента России, получила штраф.

Как установил суд, 15 марта Екатерина Болдырева пришла на избирательный участок №1903, расположенный в здании школы №140. Она достала приготовленный раствор бриллиантовой зелени (зеленки) и вылила его на стол, где лежали документы избирательной комиссии.

Ранее суд арестовал россиянку, облившую зеленкой избирательную урну.