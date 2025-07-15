Кнайсль сравнила Писториуса с Геббельсом после его слов о русских солдатах

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль провела параллель между министром обороны Германии Борисом Писториусом и министром пропаганды времен Адольфа Гитлера Йозефом Геббельсом. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Такое сравнение последовало за заявлением главы минобороны Германии о готовности «убивать российских солдат».

Кроме того, Кнайсль отметила, что все чаще вспоминает о событиях начала 1940-х годов, когда слышит заявления немецких военных о необходимости обладания вооружениями, способными наносить удары вглубь территории России.

Накануне глава оборонного ведомства ФРГ в интервью газете Financial Times заявил о готовности немецких войск «убивать российских военных», если Россия совершит нападение на любую из стран НАТО.

По мнению Алексея Чепы, занимающего пост первого заместителя председателя комитета Государственной думы по международным делам, высказывания Писториуса указывают на весьма слабую историческую память у немецких министров.

Ранее в Госдуме ответили на угрозу министра обороны ФРГ.