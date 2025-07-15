На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава МИД Австрии сравнила министра обороны Германии с Геббельсом

Кнайсль сравнила Писториуса с Геббельсом после его слов о русских солдатах
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль провела параллель между министром обороны Германии Борисом Писториусом и министром пропаганды времен Адольфа Гитлера Йозефом Геббельсом. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Такое сравнение последовало за заявлением главы минобороны Германии о готовности «убивать российских солдат».

Кроме того, Кнайсль отметила, что все чаще вспоминает о событиях начала 1940-х годов, когда слышит заявления немецких военных о необходимости обладания вооружениями, способными наносить удары вглубь территории России.

Накануне глава оборонного ведомства ФРГ в интервью газете Financial Times заявил о готовности немецких войск «убивать российских военных», если Россия совершит нападение на любую из стран НАТО.

По мнению Алексея Чепы, занимающего пост первого заместителя председателя комитета Государственной думы по международным делам, высказывания Писториуса указывают на весьма слабую историческую память у немецких министров.

Ранее в Госдуме ответили на угрозу министра обороны ФРГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами