Европу разочаровал ультиматум Трампа против России

Spiegel: в Европе сообщили о разочаровании из-за ультиматума Трампа в адрес РФ

Европейские политики остались недовольны итогами заявления президента США Дональда Трампа о новых мерах в отношении России. Об этом пишет Spiegel.

По данным издания, в Вашингтоне и некоторых столицах ЕС ожидали от американского лидера более решительных шагов.

«В конце концов, действительно большое объявление оказалось меньше, чем многие надеялись <…> В Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными. Не в последнюю очередь это было вызвано самим президентом США», — отмечается в статье.

Особенно скептически в Европе восприняли озвученные меры на случай, если в ближайшие 50 дней не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Речь идет о введении 100-процентных пошлин на импорт из России, которые Трамп анонсировал накануне во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

Ранее в Госдуме объяснили недовольство Трампа разговором с Путиным.