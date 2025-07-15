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Правительство Израиля покидают представители двух религиозных партий

Две религиозные партии заявили о выходе из состава кабинета министров Израиля
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Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Из-за разногласий по поводу призыва ультраортодоксальных евреев на военную службу из правительства Израиля выходят две религиозные партии. Об этом сообщает электронная газета Times of Israel.

По имеющимся сведениям, члены кнессета (парламента) из фракции «Агудат Исраэль» партии «Яхадут ха-Тора» присоединятся к партии «Дегель ха-Тора», чтобы в знак протеста выйти из правительственной коалиции.

6 июля сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение месяца планирует разослать 54 тысячи повесток о призыве на службу учащимся еврейских религиозных учебных заведений (иешив).

В Израиле, где существует всеобщий призыв на военную службу, ультраортодоксы (иначе называемые «харедим» — «трепещущие перед Богом»), были освобождены от службы на основании обучения в ешивах. Однако с начала 2000-х годов предпринимались попытки отменить подобную привилегию — вплоть до запрета тем харедим, которые согласились на альтернативную службу, работать даже на полставки. С 2012 года харедим должны приходить на призывной пункт в общем порядке, но каждый год призыв ультраортодоксов откладывался министром обороны как «нецелесообразный».

Право харедим не служить вызывало острую критику других социальных групп Израиля, которые в условиях всеобщего призыва и распространенности женской службы в войсках были лишены подобных прав. В конце июня 2024 года Верховный суд Израиля после долгих разбирательств постановил начать призыв на воинскую службу харедим, евреев-ультраортодоксов.

Ранее парламент Израиля расширил полномочия правительства по призыву резервистов.

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