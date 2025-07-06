ЦАХАЛ начнет рассылать повестки ортодоксам в июле

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в июле планирует разослать 54 тысячи повесток о призыве на службу учащимся еврейских религиозных учебных заведений (иешив). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что повестки членам ультраортодоксальной общины начнут рассылать на этой неделе. Они будут выданы тем, чей статус студентов иешив больше не действителен в связи с истечением срока действия закона о призыве.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что приоритет в призыве будет отдаваться молодым людям, которые подходят для боевой службы, из-за срочных оперативных нужд армии.

В Израиле, где существует всеобщий призыв на военную службу, ультраортодоксы (иначе называемые «харедим» — «трепещущие перед Богом»), были освобождены от службы на основании обучения в ешивах (иудейских религиозных школах). Однако с начала 2000-х годов предпринимались попытки отменить подобную привилегию — вплоть до запрета тем харедим, которые согласились на альтернативную службу, работать даже на полставки. С 2012 года харедим должны приходить на призывной пункт в общем порядке, но каждый год призыв ультраортодоксов откладывался министром обороны как «нецелесообразный».

Право харедим не служить вызывало острую критику других социальных групп Израиля, которые в условиях всеобщего призыва и распространенности женской службы в войсках были лишены подобных прав. В конце июня 2024 года верховный суд Израиля после долгих разбирательств постановил начать призыв на воинскую службу харедим, евреев-ультраортодоксов.

Ранее парламент Израиля расширил полномочия правительства по призыву резервистов.