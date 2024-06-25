Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦАХАЛ призовут наиболее религиозных мужчин

Верховный суд Израиля постановил начать призыв евреев-ультраортодоксов

close
100%
Depositphotos

Верховный суд Израиля после долгих разбирательств постановил начать призыв харедим, евреев-ультраортодоксов — ранее они были исключены из списков на призыв на законодательном уровне. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.

В Израиле, где существует всеобщий призыв на военную службу, ультраортодоксы (иначе называемые «харедим» — «трепещущие перед Богом»), были освобождены от службы на основании обучения в ешивах (иудейских религиозных школах). Однако с начала 2000-х годов предпринимались попытки отменить подобную привилегию — вплоть до запрета тем харедим, которые согласились на альтернативную службу, работать даже на полставки. С 2012 года харедим должны приходить на призывной пункт в общем порядке, но каждый год призыв ультраортодоксов откладывался министром обороны как «нецелесообразный».

Теперь, верховный суд еврейского государства постановил, что харедим в правовом плане, как учащиеся, ничем не отличаются от обычных студентов. Помимо того, суд также запретил государственное финансирование ешив, учащиеся которых не отправляются на военную службу.

Право харедим не служить вызывало острую критику других социальных групп Израиля, которые в условиях всеобщего призыва и распространенности женской службы в войсках, были лишены подобных прав.

До этого в Ливане заявили о тысячах иностранных боевиков, которые могут присоединиться к «Хезболле».

Ранее «Хезболла» ударила по военной машине в Израиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами