В ЦАХАЛ призовут наиболее религиозных мужчин

Верховный суд Израиля после долгих разбирательств постановил начать призыв харедим, евреев-ультраортодоксов — ранее они были исключены из списков на призыв на законодательном уровне. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.

В Израиле, где существует всеобщий призыв на военную службу, ультраортодоксы (иначе называемые «харедим» — «трепещущие перед Богом»), были освобождены от службы на основании обучения в ешивах (иудейских религиозных школах). Однако с начала 2000-х годов предпринимались попытки отменить подобную привилегию — вплоть до запрета тем харедим, которые согласились на альтернативную службу, работать даже на полставки. С 2012 года харедим должны приходить на призывной пункт в общем порядке, но каждый год призыв ультраортодоксов откладывался министром обороны как «нецелесообразный».

Теперь, верховный суд еврейского государства постановил, что харедим в правовом плане, как учащиеся, ничем не отличаются от обычных студентов. Помимо того, суд также запретил государственное финансирование ешив, учащиеся которых не отправляются на военную службу.

Право харедим не служить вызывало острую критику других социальных групп Израиля, которые в условиях всеобщего призыва и распространенности женской службы в войсках, были лишены подобных прав.

До этого в Ливане заявили о тысячах иностранных боевиков, которые могут присоединиться к «Хезболле».

Ранее «Хезболла» ударила по военной машине в Израиле.