Парламент Израиля расширил полномочия правительства по призыву резервистов

Комитет парламента Израиля (кнессета) по иностранным делам и обороне проголосовал за расширение полномочий правительства по экстренному призыву резервистов в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает газета Times of Israel.

Отмечается, что такие меры будут действовать до 29 мая, после чего, при необходимости, потребуется их продление.

Лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид раскритиковал это решение. По его мнению, правящая коалиция таким образом стремится отсрочить призыв ультраортодоксальных евреев в ряды вооруженных сил и переложить все бремя палестино-израильского конфликта на резервистов, которые уже 400–500 дней служат в резерве.

Лапид подчеркнул, что израильские военные должны знать, что его партия будет продолжать выступать против этого шага каждый раз, когда дело дойдет до голосования.

С началом войны в секторе Газа в конце 2023 года и на фоне ухудшения ситуации на Ближнем Востоке тема призыва ультраортодоксов в армию Израиля снова вошла в политическую повестку дня.

Ранее армия Израиля начала масштабную наземную операцию в секторе Газа.