В конгрессе США выступили против поставок оружия Киеву

Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин выступила против любых поставок американского оружия Киеву. Об этом конгрессвумен написала на своей странице в социальной сети X.

Она подчеркнула, что всегда призывала к миру и никогда не голосовала за то, чтобы отправить Украине «хоть один цент».

Политик отметила, что в ходе избирательной кампании 2024 года в Соединенных Штатах антивоенная повестка пользовалась широкой поддержкой, в том числе в родном штате известного сторонника жесткой линии в отношении России сенатора-республиканца Линдси Грэма.

По словам Грин, ее позиция не изменилась. Она твердо выступает против любого участия Вашингтона, включая закулисные сделки через НАТО, которое финансируется преимущественно налогоплательщиками США.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Европейский союз достигли соглашения о поставках оружия Украине. По условиям соглашения, Вашингтон будет заниматься производством вооружения, а финансовое обеспечение поставок возьмут на себя европейские страны. Координация поставок будет осуществляться Организацией Североатлантического договора (НАТО) и американским представителем при альянсе Мэтью Уитакером.

Ранее Трамп выразил недовольство позицией России по Украине.