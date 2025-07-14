Власти Латвии внесли в список нежелательных лиц несколько десятков граждан Грузии

Власти Латвии запретили въезд в страну 55 гражданам Грузии. Об этом сообщает латвийское министерство иностранных дел.

Решение о включении грузинских граждан в список нежелательных лиц приняла глава ведомства Байба Браже. Она руководствовалась законом республики об иммиграции. В соответствии с ее решением, въезд гражданам Грузии запрещен на неопределенный срок.

4 июля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии ожидают улучшения отношений с Европейским союзом, но Брюссель лишь продолжает оказывать давление.

12 июня Кобахидзе назвал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, призвавшего отменить или ограничить безвизовый режим для грузинских граждан в страны Европейского союза, угрозой и шантажом.

Ранее грузинский депутат призвал выслать из страны западных послов.