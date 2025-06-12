В Грузии назвали угрозой призыв Польши отменить безвизовый режим для грузин в ЕС

Кобахидзе расценил призыв Туска отменить безвизовый режим для Грузии как угрозу

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, призвавшего отменить или ограничить безвизовый режим для грузинских граждан в страны Евросоюза, угрозой и шантажом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее заявление Туск сделал во время выступления в парламенте Польши. По мнению Кобахидзе, в словах польского премьера содержалась «реальная угроза грузинскому народу».

Премьер Грузии подчеркнул, что нельзя таким образом угрожать народу из-за сделанного им выбора и из-за того, ч‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌​‌‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​‌‌​‌‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​то кому-то в Европе не нравятся итоги грузинских парламентских выборов.

Кобахидзе высказал мнение, что «угроза» Туска о возможном приостановлении безвизового режима для Грузии является шантажом. Политик считает, что этот «шантаж» рассчитан на развитие в грузинском государстве политических процессов «в каком-то другом направлении».

Ранее сообщалось, что Евросоюз может отменить безвизовый режим с Грузией.