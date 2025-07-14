Слуцкий заявил, что Трамп пытается избежать прямой конфронтации с Россией

Высказывания президента США Дональда Трампа говорят о его попытках балансировать и избегать прямой конфронтации с Россией. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за этих причин американский лидер «грозит кулаком», говорит об «отложенных угрозах» и «перекладывает на европейцев ярмо поддержки Киева». Слуцкий отметил, что высказывания главы Белого дома не соотносились с эмоциональным накалом, который происходил в американских СМИ.

Глава комитета ГД добавил, что Трамп не стал объявлять о немедленных антироссийских мерах или конфискации российских активов в пользу Украины.

Он подчеркнул, что ситуация с возобновлением военных поставок со стороны США «станет шагом назад», однако сильно не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения.

Слуцкий объяснил, что если лидер США хочет прогресса в вопросе урегулирования на Украине, то «кулак» необходимо показывать режиму президента Украины Владимира Зеленского, а не обещать введение вторичных пошлин против России.

До этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что слова Трампа по вопросу урегулирования конфликта на Украине не повлияют на настроение России. По его словам, европейским лидерам предстоит выделить немалую сумму для помощи Киеву и данные обстоятельства будут выгодны только военно-промышленному комплексу США.

Ранее Трамп пообещал Украине многомиллиардную военную помощь.