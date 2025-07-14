Трамп ушел от ответа на вопрос, как далеко он готов зайти при эскалации на Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме ушел от ответа на вопрос, насколько далеко он готов зайти при возможной эскалации на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Даже не задавайте мне такие вопросы», — заявил американский лидер.

При этом глава Белого дома заверил, что настроен на урегулирование украинского конфликта.

До этого Трамп сообщил, что США и Евросоюз (ЕС) договорились о поставках оружия Украине. Штаты собираются производить, а оплачивать его будет Европа. Координацией поставок займутся НАТО и американский постпред при альянсе Мэтью Уитакер.

Также президент США анонсировал выделение Украине 17 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot союзниками Вашингтона. По его словам, это произойдет в ближайшие дни. Трамп отметил, что США будут готовы в дальнейшем передать партнерам новые системы ЗРК взамен тех, которые окажутся в распоряжении Киева.

Ранее Трамп выразил недовольство позицией России по Украине.