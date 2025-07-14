На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главы МИД Индии и Китая обсудили налаживание прямого авиасообщения

Индия и Китай договорились о шагах по налаживанию прямого авиасообщения
true
true
true
close
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Главы МИД Индии и Китая Субраманьям Джайшанкар и Ван И в ходе переговоров в Пекине договорились о практических шагах по налаживанию прямого авиасообщения между двумя государствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индийское внешнеполитическое ведомство.

«Стороны договорились предпринять дополнительные практические шаги, включая организацию поездок в страны друг друга и прямое авиасообщение, для содействия гуманитарным обменам», — уточнили в МИД Индии.

В ведомстве назвали состоявшиеся обсуждения конструктивными и нацеленными на перспективу. Министры решили и дальше поддерживать связь, в том числе посредством двусторонних визитов и встреч.

В марте премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что отношения Индии и Китая должны развиваться в целях процветания и глобальной стабильности. Он обратил внимание на то, что обе страны «на протяжении веков учились друг у друга», а также регулярно «вносили свой вклад в мировое благо».

Ранее в Саудовской Аравии оценили возобновление прямого авиасообщения с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами