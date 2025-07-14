Главы МИД Индии и Китая обсудили налаживание прямого авиасообщения

Индия и Китай договорились о шагах по налаживанию прямого авиасообщения

Главы МИД Индии и Китая Субраманьям Джайшанкар и Ван И в ходе переговоров в Пекине договорились о практических шагах по налаживанию прямого авиасообщения между двумя государствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индийское внешнеполитическое ведомство.

«Стороны договорились предпринять дополнительные практические шаги, включая организацию поездок в страны друг друга и прямое авиасообщение, для содействия гуманитарным обменам», — уточнили в МИД Индии.

В ведомстве назвали состоявшиеся обсуждения конструктивными и нацеленными на перспективу. Министры решили и дальше поддерживать связь, в том числе посредством двусторонних визитов и встреч.

В марте премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что отношения Индии и Китая должны развиваться в целях процветания и глобальной стабильности. Он обратил внимание на то, что обе страны «на протяжении веков учились друг у друга», а также регулярно «вносили свой вклад в мировое благо».

Ранее в Саудовской Аравии оценили возобновление прямого авиасообщения с Россией.