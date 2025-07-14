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В США заявили о «недобросовестности» Зеленского

Журналист Криспи: Зеленский не действует в интересах украинского народа
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не действует в интересах украинцев и ведет себя недобросовестно. Об этом в беседе с РИА Новости заявил телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи.

«Я считаю, что Зеленский — недобросовестный актор <...>. Все понимают: если ты начинаешь войну, будучи в разы слабее <...>, это приведет к [уничтожению] сотен тысяч людей. Это не защита интересов народа. Поэтому Зеленский неискренен», — считает журналист.

Он добавил, что именно поведение украинского президента является одной из причин конфликта, и выразил надежду, что в скором времени он разрешится.

13 июля Зеленский заявил, что Киев видит намерения России развивать свои наступательные действия. При этом он считает, что каждая попытка Вооруженных сил (ВС) РФ нанести урон украинцам «захлебывается» благодаря стойкости подразделений ВСУ. По его словам, российская армия «значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето».

Ранее Зеленский анонсировал изменения в исполнительной власти Украины.

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