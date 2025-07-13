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Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России

Зеленский: ВСУ продолжат наносить удары вглубь России
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Ints Kalnins/Reuters

Вооруженные силы Украины продолжат наносить удары по территории России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале после совещания с военными.

«Наши подразделения будут и дальше уничтожать противника и делать все для переноса противостояния на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары», — написал украинский политик.

Он отметил, что Киев видит намерения России развивать свои наступательные действия. При этом Зеленский считает, что каждая попытка Вооруженных сил (ВС) РФ нанести урон украинцам «захлебывается» благодаря стойкости подразделений ВСУ. По его словам, российская армия «значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето».

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник призвал президента США Дональда Трампа обратить внимание на преступные действия Украины, которая наносит удары по российским гражданским объектам и мирному населению. Мирошник отметил, что действия Киева находятся «вне закона» и должны быть осуждены мировым сообществом.

Дипломат добавил, что Россия ответит на все преступления противника и максимально ослабит возможности ВСУ.

Ранее Захарова заявила, что накачка Киева оружием не способствует мирному урегулированию конфликта.

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