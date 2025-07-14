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Польские солдаты применили оружие против мигранта

RMF: польские солдаты применили оружие против мигранта на границе с Белоруссией
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Kuba Stezycki/Reuters

Польские солдаты применили гладкоствольное оружие на границе с Белоруссией. Подробности приводит радиостанция RMF FM.

«Военная жандармерия расследует нападение на солдата на границе с Белоруссией. По неофициальной информации RMF FM, применялось гладкоствольное оружие», — говорится в сообщении.

Трое мигрантов пытались перебраться через реку недалеко от деревни Михалово Подляского воеводства. Двое нарушителей, заметив пограничные войска, развернулись и пошли обратно. Третий же продолжил двигаться к границе и напал на военных. Солдаты выстрелили в него резиновыми пулями. Информации о том, что дальше произошло с мигрантом, не приводится.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что готов закрыть границу с Германией, если оттуда продолжат переправлять нелегальных мигрантов. Он подчеркнул, что в случае необходимости воспользуется возможностью временно отказаться от выполнения положений трактата ЕС, который позволит временный отказ от всех его обязательств.

Ранее в Польше назвали опасными украинских мигрантов.

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