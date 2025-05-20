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Премьер Польши заявил о готовности закрыть границу с Германией

Туск готов закрыть границу с Германией, если оттуда будут переправлять мигрантов
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IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что готов закрыть границу с Германией, если оттуда продолжат переправлять нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

Туск подчеркнул, что в случае необходимости воспользуется возможностью временно отказаться от выполнения положений трактата ЕС, который позволит временный отказ от всех его обязательств.

До этого кандидат в президенты Польши от бывшей правящей партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил, что республике необходимо навести порядок с нелегальной миграцией на границе с Германией.

В апреле польские националисты заблокировали движение на границе между немецким Франкфуртом-на-Одере и Слубице.

Тогда на польско-немецкой границе возникли перебои в движении транспорта. Представитель полиции восточного Бранденбурга заявил, что протестующие не подчинились приказу оставаться на тротуаре и вышли на шоссе, что привело к образованию крупных пробок на приграничных дорогах.

Ранее в Польше назвали опасными украинских мигрантов.

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