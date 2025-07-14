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Политолог объяснил, почему Германия отказывается передавать ракеты Taurus Киеву

Политолог Рар: власти Германии боятся передавать ракеты Taurus Киеву
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Angelika Warmuth/Reuters

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал отказ минобороны ФРГ передавать крылатые ракеты воздушного базирования Taurus Киеву. По мнению эксперта, власти Германии стремятся избежать обвинений в прямом участии в конфликте на Украине.

«Дело в том, что отправка Taurus вынудила бы Берлин посылать и собственных военных специалистов на поле боя. Те стали бы выполнять функции наводчиков на цели внутри России. Германия не будет так рисковать. Тем более что США на это, по-видимому, отказываются давать свое разрешение», — отметил Рар.

При этом он обратил внимание, что немецкое военное ведомство требует от промышленности поторопиться с отправкой других видов вооружений Украине.

14 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил в интервью британской газете Financial Times, что Берлин не будет поставлять Киеву ракеты Taurus, несмотря на новые просьбы украинских властей.

Он также отметил, что у ФРГ сейчас осталось всего шесть комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Ранее в Германии предупредили о приближении войны в Европе из-за финансирования украинских ракет.

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