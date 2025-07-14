Глава минобороны ФРГ заявил, что ракеты Taurus не будут поставлены Украине

Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты воздушного базирования Taurus. Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил в интервью британской газете Financial Times.

Глава минобороны отметил, что Берлин не будет передавать Киеву ракеты Taurus, несмотря на новые просьбы украинских властей.

Писториус подчеркнул, что у ФРГ сейчас осталось всего шесть комплексов противовоздушной обороны Patriot. Поэтому во время предстоящей встречи министров обороны Германии и Соединенных Штатов, помимо продажи Вашингтоном Берлину двух предназначенных для Украины комплексов Patriot, будет обсуждаться обеспечение безопасности европейских государств со стороны США.

1 июля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским возможность обучения бойцов Вооруженных сил Украины обращению с Taurus. По словам политика, несмотря на то что договоренностей об обучении достигнуто пока не было, такой вариант развития событий не исключен. Мерц отметил, что работа с ракетами Taurus требует серьезной подготовки продолжительностью минимум шесть месяцев.

Ранее Зеленский пообещал новые удары вглубь России.