ЕС может включить Армению в инициативы по Черноморской стратегии

Еврокомиссия изучает возможности участия Армении в региональных инициативах Евросоюза в рамках Черноморской стратегии. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Антониу Кошты и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе.

В этом контексте ЕС также подтвердил свою поддержку армянской инициативы Армении «Перекресток мира», направленной на содействие региональному примирению, в том числе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и Арменией и Турцией.

Также в ходе встречи стороны обсудили европейские реформы Армении, а также принятие парламентом Армении закона «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз».

Кроме того, стороны обсудили выделение ЕС €1,5 на поддержку независимых СМИ в Армении и €270 млн грантов для привлечения инвестиций в рамках плана Евросоюза по повышению устойчивости и росту.

До этого Армения и Евросоюз официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере.

Ранее стало известно, сколько средств РФ потеряет из-за сближения Армении и ЕС.