Стал известно, сколько средств РФ потеряет из-за сближения Армении и ЕС

Россия и Армения потеряют суммарно порядка $6 млрд во взаимном товарообороте из-за сближения Еревана с Евросоюзом. Об этом в ходе ПМЭФ заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, которого цитирует ТАСС.

«В этом году тенденция продолжается. И у нас падение по текущей ситуации $3 млрд. Очевидно, что где-то $6 млрд к концу года потеряем», — сообщил Оверчук.

По его словам, это происходит, поскольку российский бизнес не видит перспектив в Армении и во взаимодействии с ЕС их также нет.

При этом вице-премьер отметил, что Москва и Ереван обсуждают вопросы препятствий в экономических отношениях с целью восстановления показателей в будущем.

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Европейский союз. Документ содержит лишь одно предложение и, как заявлял ранее экс-замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян, не является заявкой на членство в ЕС — в который Армению официально не приглашали. Однако в Ереване надеются, что документ «повысит консолидацию суверенитета и устойчивость» страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали Пашиняна «врагом армянского народа».