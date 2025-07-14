«Его можно брать голыми руками»: эксперт об угрозах Трампа бомбить РФ и КНР

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавно опубликованную запись голоса президента США Дональда Трампа, на которой он угрожает нанести удары по Москве и Пекину. Эксперт не исключил, что звуковой файл является дезинформацией, вброшенной в публичное пространство в рамках обострения внутриполитической борьбы в Вашингтоне.

«Нельзя забывать и о том, что у Трампа очень своеобразные отношения с реальностью, иными словами, он очень любит фантазировать, в том числе — на публику», — отметил Шлепченко.

Если предположить, что запись подлинная, то в России и Китае должны были сделать один вывод — «Трампа можно брать голыми руками», продолжил аналитик.

Он пояснил, что глава Белого дома напоминает человека, который хватается за тысячу дел одновременно и ничего не доводит до конца. Трамп, по его мнению, успел сильно ухудшить свое положение, не выполнив ни одной стратегической задачи.

В начале июля телеканал CNN опубликовал аудиозапись разговора Трампа со спонсорами своей избирательной кампании в 2024 году. На ней лидер США пересказывает свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Они в том числе включали прямые угрозы бомбардировок, если российские войска пересекут границу Украины, а Китай нападет на Тайвань.

Ранее Трампа предостерегли «от главной ошибки в своей жизни» в отношении России.