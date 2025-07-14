«Пока откладывается»: эксперт об урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп скорее всего подпишет закон о новых санкциях против России. Вашингтон и Москва уже провели основной торг. Соответственно, урегулирование конфликта на Украине откладывается, самое ранее — на 2026 год. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, член РСМД Дмитрий Тренин.

«Потому что, скажем так, минимум того, что могла бы принять наша сторона как удовлетворяющее ее завершение украинского кризиса, — это существенно или даже колоссально превосходит то, что готова предложить американская сторона», — сказал эксперт.

Он добавил, что контуры урегулирования конфликта на Украине будут скорее определены действиями Вооруженных сил РФ на поле боя.

Накануне британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Трамп может объявить о новых мерах в отношении России, касающихся конфликта на Украине. Он пояснил, что речь может пойти о поддержке законопроекта сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Документ предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. В частности, эти ограничения могут затронуть Индию и Китай, так как они, по словам Грэма, поддерживают Москву, покупая у нее углеводороды. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал блефом сообщения о «секретном оружии» Трампа против РФ.