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Дмитриев заявил о «титанических усилиях» по срыву диалога РФ и США

Глава РФПИ Дмитриев: попытки сорвать диалог России и США обречены на провал
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Алексей Никольский/РИА Новости

Диалог России и США будет продолжен вопреки «титаническим усилиям» по его срыву. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

При этом Дмитриев подчеркнул, что попытки помешать диалогу обречены на провал.

«Ошибочные подходы [бывшего президента США Джо] Байдена продемонстрировали свою несостоятельность. Его ложь не вечна — она должна и будет исправлена. Это процесс, в котором американская сторона старается понять законные интересы России», — заявил финансист.

При этом Дмитриев назвал равноправный реалистичный диалог и взаимное уважение основой устойчивого мира и глобальной безопасности.

6 апреля немецкий журналист Томас Фасбендер в статье для Berliner Zeitung написал, что Дмитриев стал тузом президента РФ Владимира Путина на переговорах с США из-за давних контактов с командой президента США Дональда Трампа. В статье отмечается, что Дмитриев гораздо лучше осведомлен об американских оппонентах, чем американские переговорщики, что сделало его фигуру крайне выгодной для переговоров. Фасбендер назвал его россиянином с самыми глубокими связями с командой американского президента.

Ранее Дмитриев заявил, что Россия и Соединенные Штаты уже согласны по многим вещам.

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