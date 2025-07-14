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Стало известно о влиянии внешнего вида Зеленского на успешные переговоры с Трампом

Axios: Зеленский появился на встрече с Трампом, одетый не как сумасшедший
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UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на встречу с американским лидером Дональдом Трампом на саммите НАТО в деловом костюме, а «не как сумасшедший», что позитивно отразилось на их переговорах. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По оценке американских собеседников портала, встреча в Гааге была на данный момент лучшей между сторонами.

«Зеленский пришел как обычный человек, не сумасшедший, и был одет как человек, которому место в НАТО. С ним была группа людей, которые тоже не выглядели сумасшедшими. Так что у них состоялся хороший разговор», — заявил собеседник.

Axios подчеркивает, что президент Украины впервые с 2022 года появился на саммите НАТО в деловой одежде.

До этого агентство Reuters писало, что изменение гардероба украинского лидера Владимира Зеленского стало примером «визуальной дипломатии». Как отмечается в материале, после неудачной дискуссии с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете в феврале украинский лидер на второй день саммита в Гааге появился в темном костюме и черной рубашке.

Ранее Трамп рассказал об «удивлении» поведением Путина.

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