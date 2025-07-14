В США сочли «глупым разговором» дискуссию о передаче дальнобойных ракет Украине

Соединенные Штаты не смогут поставить Украине ракеты большой дальности для ударов вглубь территории России. Об этом написал американский аналитик Уилл Шрайвер на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, дискуссия о передаче дальнобойных ракет – «глупый разговор». У Вашингтона нет ракет большой дальности, способных бить вглубь России, которые можно передать Киеву, сообщил эксперт.

До этого журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на информированные источники писал, что Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане поставок вооружения для Киева, в который, возможно, войдет наступательное оружие. Трамп также отметил, что Штаты передадут Украине комплексы Patriot и различные единицы военной техники, расходы за которые будут полностью оплачены украинской стороной.

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