В ФРГ заявили об опасениях Украины накануне «большого заявления» Трампа о России

Президент США Дональд Трамп заинтриговал общественность, пообещав сделать «большое заявление» по поводу РФ. На Украине с тревогой ждут его, поскольку не знают его содержания, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что главный вопрос, который волнует Украину и Европу, заключается в том, согласится ли Трамп ввести новые санкции против России или нет. В Киеве и в Брюсселе опасаются, что глава Белого дома не пойдет на такой шаг, поскольку это может нести негативные последствия для экономики США.

«Аргумент против этого заключается в том, что его избиратели разобщены; многие не хотят экономических последствий, которые также могут угрожать США», — отмечают авторы материала.

В то же время в Bild напомнили, что Трамп в последнее время ужесточил риторику в адрес России и не исключил, что может ввести новые санкции против РФ. Однако в издании подчеркнули, что он никогда не говорил о них конкретно.

В интервью телеканалу NBC News Трамп заявил, что 14 июля сделает важное заявление по поводу России, однако не раскрыл его содержание. Американский лидер лишь отметил, что разочарован в Москве, но предложил посмотреть на то, что произойдет в ближайшие пару недель.

По мнению политолога-американиста Рафаэля Ордуханяна, Трамп готовит ответ на предложение РФ, которое передал ему госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Эксперт также не исключил, что президент может попытаться прояснить свою позицию по украинскому вопросу.

Ранее Трамп резко высказался о Путине.