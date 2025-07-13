В сенате США пригрозили странам, поддерживающим Россию

Поддерживающие Россию государства, в частности, Китай, Индия и Бразилия, могут понести серьезный ущерб. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил член сената США от Республиканской партии Линдси Грэм.

Он подчеркнул, что страны, которые оказывают поддержку президенту России Владимиру Путину, «сильно за это пострадают». По словам сенатора, Китай, Индия и Бразилия должны будут выбирать между американской экономикой и связями с Москвой.

Грэм акцентировал особое внимание на Индии, отметив, что Нью-Дели покупает российскую нефть по низким ценам, а затем перепродает ее.

Сенатор заявил, что вел беседу с президентом США Дональдом Трампом, и глава государства сказал ему о необходимости действий в отношении России. Грэм отметил, что Трамп в отношении переговоров с Москвой «оставлял дверь открытой», но она может закрыться в самое ближайшее время.

9 июля Грэм заявил, что законопроект о санкциях против России, Китая и Индии скоро рассмотрят.

Ранее в США раскрыли, когда Трамп введет санкции против России.