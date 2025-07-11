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В РФ раскрыли, смогут ли Макрон и Стармер набрать 50 тысяч солдат в помощь Киеву

Депутат Колесник: Стармер и Макрон направят на Украину наемников и уголовников
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Abdul Saboor/Reuters

Депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник в беседе с aif.ru прокомментировал планы Великобритании и Франции отправить на Украину 50 тыс. военных после окончания боевых действий. По его мнению, если контингент и смогут набрать, он будет состоять из наемников и уголовников.

«То есть нормальный человек не захочет ехать туда, потому что он прекрасно понимает, что в зоне СВО «утилизируют» довольно быстро. И с наемниками, как вы знаете, особо не церемонятся», — подчеркнул парламентарий.

Он также выразил уверенность, что если франко-британские военные и будут отправлены на Украину, повлиять на ситуацию они не смогут.

Британия и Франция готовы направить до 50 тыс. военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. Об этом объявили Стармер и Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне. Контингент станет основой международной коалиции из более чем 30 стран, поддерживающих безопасность Украины. Миссия будет включать патрулирование воздушного и морского пространства, а также помощь в восстановлении украинской армии. Реализация плана возможна в течение нескольких часов после подписания соглашения о прекращении огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Стармер высказался о координации ядерных сил между Францией и Британией.

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