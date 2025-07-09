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В Раде сообщили о подготовке офиса Зеленского к отставке премьера

Депутат Железняк: офис Зеленского готовится к отставке премьер-министра Шмыгаля
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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Офис президента Украины Владимира Зеленского готовится отправить в отставку премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что Шмыгаля хотят отправить в отставку и при этом делают все, чтобы его увольнение не повлияло на принятие парламентом законопроекта об увеличении военных расходов бюджета. В связи с этим правительственная версия закона уже одобрена профильным комитетом в первом чтении, отметил Железняк.

«Когда увольняют премьера, то правительство уходит в отставку и прекращает свои полномочия. А это означает, что все правительственные законопроекты, не прошедшие первое чтение [в Раде], тоже отзываются», — объяснил депутат.

При этом он напомнил, что прекращать полномочия правительства во время действия военного положения в стране запрещено.

Слухи о возможной отставке премьера ходят на Украине с прошлого года. По некоторым данным, увольнения Шмыгаля добивается глава офиса президента Андрей Ермак, чтобы поставить во главе кабмина своего человека.

Очередной виток слухов о скором увольнении Шмыгаля появился месяц назад. В июне Железняк заявлял, что офис президента Украины планирует назначить на место премьера министра экономики Юлию Свириденко. Причинами такой перестановки депутат назвал потерю доверия к правительству и большое количество провалов, особенно в экономико-бюджетной сфере.

Позже Владимир Зеленский опроверг информацию о возможной отставке премьера Украины Шмыгаля.

Ранее на Украине отправили в отставку первого замминистра обороны.

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