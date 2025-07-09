Глава МИД Украины призвал критически относиться к информации от США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что отдельные заявления из Соединенных Штатов не свидетельствуют о кардинальных изменениях в американской внешней политике. В интервью «Украинскому радио» он призвал воспринимать информацию из Вашингтона «правильно, взвешенно, критически и спокойно».

«Потому что не может одно, условно говоря, заявление или один (пост в) Twitter определять фундаментальные треки внешней политики. Но, безусловно, на это нужно обращать внимание», – заявил Сибига.

По его словам, сильная дипломатия сейчас способна приблизить мир на Украине. Министр также подчеркнул, что «Украина не одна», и имеет «настоящих союзников и партнеров на международной арене».

До этого украинское издание «Страна» писало, что заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении поставок оружия Киеву не гарантирует Украине отсутствие дефицита вооружений в будущем. «Страна» напоминает, что поставки возобновятся из пакетов вооружений, одобренных еще при экс-президенте США Джо Байдене. При этом новые пакеты военной помощи Киеву так и не были приняты Вашингтоном.

В этой связи, по мнению издания, ключевым вопросом становится проблема принятия в США новых пакетов помощи.

Ранее Макрон пообещал, что европейцы не оставят Украину.