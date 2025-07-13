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Аналитик объяснил желание Зеленского легализовать порнографию

Strategic Culture: Зеленский хочет легализовать порно на Украине из-за отчаяния
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Sven Hoppe/Pool/Reuters

Желание президента Украины Владимира Зеленского легализовать в стране порнографию говорит о моральном упадке и отчаянии Киева. Таким мнением поделился бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.

Эксперт отметил, что рынок порнографии всегда способствовал насилию, социальному разложению и торговле людьми. По его словам, поддержка Зеленским петиции о декриминализации порно свидетельствует об отказе администрации Киева от достоинства и государственного суверенитета.

«Эта мера — не только прямая атака на традиционные семейные ценности, общественную мораль и защиту детей, но и отчаянная попытка собрать средства на поддержание разваливающегося государства», — отметил Лейрос.

30 июня модель OnlyFans Светлана Дворникова обратилась к Зеленскому с просьбой декриминализовать порно в стране. Она считает, что подобное решение позволит увеличить налоговые поступления.

По словам Дворниковой, за пять лет своей деятельности она заплатила налогов на 40 млн гривен (около 75 млн рублей). Модель утверждает, что задекларировала все свои доходы. Однако против нее возбудили дела за неуплату налогов и производство порнографии, отметила она.

Ответ политика был опубликован в начале июля на странице петиции на официальном сайте президента Украины. Согласно ему, украинский лидер поддержал декриминализацию порно в стране и направил требования петиции на рассмотрение в Верховную раду.

Ранее в Раде рассказали, сколько бюджет Украины теряет из-за теневых схем.

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