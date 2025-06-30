На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

OnlyFans-модель назвала Зеленскому способ увеличить налоговые поступления

OnlyFans-модель попросила Зеленского декриминализовать порно на Украине
close
Jose Luis Magana/AP

OnlyFans-модель Светлана Дворникова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой декриминализовать порно в республике. Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель».

По словам женщины, подобное решение позволит увеличить налоговые поступления. Она рассказала, что за пять лет своей деятельности она заплатила налогов на 40 млн гривен (около 75 млн рублей). Дворникова утверждает, что задекларировала все свои доходы. Однако против нее возбудили дела за неуплату налогов и производство порнографии, отметила модель.

«За три года более пяти тысяч украинцев заработали на OnlyFans $123 млн. Эксперты говорят: декриминализация принесет около $12,3 млн налогов ежегодно», — сказала Дворникова.

В декабре прошлого года Шевченковский районный суд Киева постановил предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности (БЭБ) информацию обо всех гражданах Украины, зарегистрированных на платформе OnlyFans. Создателей контента подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Ранее в Раде рассказали, сколько бюджет Украины теряет из-за теневых схем.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами