OnlyFans-модель назвала Зеленскому способ увеличить налоговые поступления

OnlyFans-модель Светлана Дворникова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой декриминализовать порно в республике. Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель».

По словам женщины, подобное решение позволит увеличить налоговые поступления. Она рассказала, что за пять лет своей деятельности она заплатила налогов на 40 млн гривен (около 75 млн рублей). Дворникова утверждает, что задекларировала все свои доходы. Однако против нее возбудили дела за неуплату налогов и производство порнографии, отметила модель.

«За три года более пяти тысяч украинцев заработали на OnlyFans $123 млн. Эксперты говорят: декриминализация принесет около $12,3 млн налогов ежегодно», — сказала Дворникова.

В декабре прошлого года Шевченковский районный суд Киева постановил предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности (БЭБ) информацию обо всех гражданах Украины, зарегистрированных на платформе OnlyFans. Создателей контента подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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