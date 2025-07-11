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Политолог объяснил, чего стоит ждать от «крупного заявления» Трампа по России

Политолог Ордуханян: Трамп готовит ответ на предложение России по Украине
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Ken Cedeno/Reuters

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «Ридусом» прокомментировал анонсированное президентом США Дональдом Трампом «крупное заявление» по России. Эксперт допустил, что американский лидер готовит ответ на предложение Москвы, которое принес ему госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Кроме того, по словам политолога, Трамп, возможно, попытается прояснить свою позицию по украинскому вопросу, которая «у него еще не созрела». К тому же главе Белого дома срочно нужно поднять свой рейтинг в глазах сторонников.

«Ситуация внутри его окружения сейчас взрывоопасная. Трамп лишается поддержки. Такер Карлсон, Бенсон — очень многие отворачиваются от него. Есть огромное количество вопросов по его внешнеполитическому вектору. Но точно так же имеется большое число вопросов по внутренним проблемам», — отметил Ордуханян.

В интервью телеканалу NBC News Трамп заявил, что 14 июля сделает важное заявление по поводу России, но не раскрыл его содержание. Президент США подчеркнул, что разочарован в Москве, но предложил посмотреть, что произойдет в ближайшие пару недель.

До этого Лавров и Рубио встретились на полях саммита АСЕАН, чтобы обсудить новый подход к урегулированию украинского кризиса. По словам американского политика, российская сторона озвучила некие предложения по Украине, которые ранее в Вашингтоне еще не слышали. Российский МИД подчеркнул, что «конструктивный и взаимоуважительный диалог» продолжится.

Ранее Трамп резко высказался о Путине.

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