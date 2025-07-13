«Победа» подаст документы в ЦИК Молдавии для регистрации на парламентские выборы

Выступающая за восстановление отношений Молдавии с Россией партия «Победа» 14 июля направит документы в центризбирком для участия в парламентских выборах. Об этом говорится в сообщении оппозиционного блока в Telegram-канале.

«Мы идем на выборы как самостоятельная сила. Наша цель — освободить страну от режима, который привел ее к экономическому краху и бедности», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, блок «Победа» выступает против насильственной европеизации Молдавии. Члены партии подчеркнули, что не хотят войны, массового оттока жителей и превращения страны в колонию Брюсселя.

В публикации говорится, что партия выступает за восстановления контактов с Россией и развитие сотрудничества с ЕАЭС.

До этого стало известно, что глава Гагаузии Евгения Гуцул согласилась возглавить список кандидатов от блока «Победа» на парламентских выборах в Молдавии. Также она пообещала оправдать возложенные на нее ожидания.

Перед этим лидер блока «Победа» Илан Шор заявил, что парламентские выборы 28 сентября в Молдавии будут «самыми грязными», однако его соратники будут в них участвовать. По итогам выборов будет сформировано правительство страны.

Ранее Шор заявил, что протесты на фоне дела Гуцул могут «снести власть» в Молдавии.