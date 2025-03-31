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Ульянов заявил, что аудитория на выступлении Путина в Мюнхене не была достаточно зрелой

Ульянов: Запад проигнорировал речь Путина в Мюнхене, и теперь виден результат
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Запад проигнорировал заявление президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году прекратить игнорировать жизненные интересы России. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять такой откровенный посыл. Теперь вы видите результат», — подчеркнул он.

В 2007 году Путин на Мюнхенской конференции по безопасности, в частности, раскритиковал внешнюю политику Вашингтона и идеи однополярного мироустройства, а также выступил резко против планов расширения Североатлантического альянса и размещения в Восточной Европе объектов противоракетной обороны США.

В феврале текущего года американский ведущий Такер Карлсон в интервью с британским журналистом Пирсом Морганом заявил, что Организация Североатлантического договора (НАТО) утратила свою актуальность. Он задался вопросом о смысле существования альянса, на что Морган ответил, что НАТО создано для поддержания мира. Карлсон иронично заметил, что НАТО было создано для сдерживания СССР, однако с тех пор прошло 35 лет. Он подчеркнул, что, несмотря на заявленную цель миротворчества, в центре Европы сейчас идет самая кровопролитная война за последние 80 лет, что ставит под сомнение эффективность НАТО.

Кроме того, Карлсон отметил, что Россия, как крупнейшая ядерная держава, должна учитываться в международной политике. Он указал на то, что размещение НАТО на границах России противоречит ее национальным интересам и может привести к конфликту, что было известно с момента распада СССР.

Ранее в НАТО испугались возможного требования Путина.

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