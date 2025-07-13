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Директор ФБР высказался о своей возможной отставке

Директор ФБР Патель опроверг слухи об отставке из-за ссоры с главой минюста
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Директор ФБР Кэш Патель на своей странице в соцсети X опроверг информацию о своей возможной отставке из-за разногласий с главой минюста и генпрокурором США Пэм Бонди.

«Теории заговора не соответствуют действительности и никогда не соответствовали. Для меня честь служить президенту США Дональду Трампу и я продолжу делать это до тех пор, пока он меня об этом просит», — заявил он.

До этого портал The Daily Wire писал, что Патель потребовал отставки генпрокурора США Пэм Бонди из-за их разногласий по делу финансиста Джеффри Эпштейна. В ответ на это в Белом доме заявили, что «любая попытка посеять раздор в команде [президента США Дональда] Трампа беспочвенна».

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. Также СМИ утверждают, что финансист возил несовершеннолетних девушек на свой личный остров для тех же целей.

Ранее Карлсон обвинил власти США в замалчивании правды о деле Эпштейна.

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