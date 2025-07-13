В Армении освободили сына оппозиционного депутата Манукяна

В Армении спустя несколько дней освободили сына оппозиционного депутата фракции «Армения» Гегама Манукяна Тарона. Об этом сообщает портал 168.am.

«Сын депутата фракции «Армения» Гегама Манукяна Тарон Манукян и еще трое лиц освобождены», — сказано в материале.

Вместе с тем, Манукян-старший рассказал СМИ, что помимо этих четырех человек в воскресенье был освобожден еще один человек. Речь идет якобы о сантехнике, которого в партии не знают.

По данным журналистов сына оппозиционера задержали в четверг, 10 июля.

10 июля сообщалось, что силовики провели обыск в доме депутата партии «Армения».

В конце июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении вошли в резиденцию Католикоса всех армян в Первопрестольном Святом Эчмиадзине (руководящий орган Армянской апостольской церкви, ААЦ).

26 июня в Армении арестовали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Следственный комитет страны считает священника и еще более десяти человек причастными к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов.

Ранее Пашинян предложил главе Армянской церкви посмотреть на его пенис.