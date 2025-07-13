Украина планирует наладить поставки газа из Азербайджана. Об этом заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Глава ведомства отметил, что он встретился с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. В ходе мероприятия они подписали протокол заседания межправительственной комиссии и план совместных действий. Также участники встречи обсудили возможность поставок газа из Азербайджана.

«Мы открыты к новым форматам сотрудничества в газовой сфере. В частности, Украина предлагает свои ПХГ для международного хранения газа», — написал министр.

В июне замглавы минэнерго Украины Николай Колесник во время визита в Азербайджан обсуждал с Шахбазовым возможность участия азербайджанской стороны в энергетических проектах Киева. В частности, замминистра ознакомил главу ведомства с ходом подготовки республики к следующему отопительному сезону. Также Киев обсуждал с Баку «сотрудничество в развитии энергетических рынков и обеспечении энергетической устойчивости Украины».

Ранее сенатор РФ объяснил, почему Азербайджан поддерживает Украину.