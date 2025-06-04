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Украина призвала Азербайджан принять участие в энергетических проектах

Украина пригласила Азербайджан к участию в подготовке Украины к отопительному сезону
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Reuters

Замглавы минэнерго Украины Николай Колесник во время визита в Азербайджан обсуждал с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым возможность участия азербайджанской стороны в энергетических проектах Киева. Об этом сообщает ТАСС.

«Николай Колесник ознакомил Пярвиза Шахбазова с ходом подготовки Украины к следующему отопительному сезону», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом контексте обсуждалась возможность сотрудничества в развитии энергетических проектов.

Также Киев обсуждал с Баку «сотрудничество в развитии энергетических рынков и обеспечении энергетической устойчивости Украины».

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов ранее заявил, что Азербайджан поддерживает Украину из политических соображений. Он напомнил, что даже страны, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности, то есть в один оборонительный союз с РФ, высказываются в поддержку территориальной целостности Украины «как они ее понимают».

Ранее в Азербайджане высказались об урегулировании на Украине.

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