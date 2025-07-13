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Политолог предрек масштабный удар по объектам Украины предстоящей ночью

Политолог Марков предрек масштабный удар по объектам ВСУ в ночь с 13 на 14 июля
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Иван Родионов/РИА Новости

Вооруженные силы России, вероятно, нанесут «масштабный» удар БПЛА по военным объектам на территории Украины в ночь с 13 на 14 июля. Об этом в своем Telegram-канале написал российский политолог Сергей Марков.

Он обратил внимание, что впервые за два месяца ночью с 12 на 13 июля не было ударов БПЛА по объектам Украины. Эксперт связал это с «мощным грозовым фронтом, который сделал сложным управление дронами этой ночью».

«Это значит, что в ночь с 13 на 14 июля атака дронов будет более масштабной», — написал Марков.

До этого в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что российские военнослужащие в период с 5 по 11 июля нанесли шесть массированных ударов по объектам ВСУ. В рамках выполнения боевых задач, подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации задействовали передовые образцы высокоточного вооружения. Среди прочего, активно применялись ударные беспилотные летательные аппараты и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

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