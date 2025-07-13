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Миронов раскритиковал ипотеку по прописке

Миронов считает недопустимым запрет на ипотеку не по месту регистрации
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Телеграм-канал «Сергей Миронов»

Ограничивать возможность оформления семейной ипотеки только регионом регистрации недопустимо. Таким мнением с ТАСС поделился председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он отметил, что для того, чтобы семьи с детьми оставались в регионах необходимы рабочие места, хорошие зарплаты, поликлиники, школы и детские сады.

«Я уже получаю массу возмущенных писем от граждан, которые не желают превращаться в «ипотечных крепостных». Я считаю недопустимым стремление «закабалить» людей по месту прописки, разделить их по месту жительства. Нужно развивать социальную инфраструктуру и промышленность», — сказал Миронов.

Он отметил, что семьи часто переезжают в крупные города «не от хорошей жизни на малой родине». По мнению Миронова, лишать граждан таких возможностей недопустимо.

«Для развития территорий есть другие программы — дальневосточная, арктическая ипотека. Цель семейной программы — доступное жилье для семей с детьми, независимо от прописки», — резюмировал он.

До этого министерство финансов России поддержало идею выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика.

Ранее Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку нужно по месту регистрации

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