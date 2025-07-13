Украине и ее союзникам на Западе нужно понять, что Россию невозможно принудить к чему-либо. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис.

«Вы можете думать, что утопили Россию. Если вы считаете, что ее экономика рухнет, и это как-то заставит их остановиться, то этому нет никаких реальных доказательств», — заявил эксперт.

По его словам, развитие событий указывает на то, что Россия добьется поставленных целей, несмотря на попытки помешать Москве дипломатическими, экономическими и военными мерами.

До этого профессор политологии в Университете Иллинойса Николас Гроссман заявил, что президента США Дональда Трампа, вероятно, разочаровывает, что события на Украине «идут не по его сценарию реалити-шоу или пророссийским теориям заговора».

Гроссман утверждает, что «Трамп поставил Путина выше национальных интересов США», а он не ответил ему взаимностью. Российский лидер продолжает ставить интересы «национальной мощи России» выше «подъема имиджа Трампа», считает аналитик.

Ранее в США заявили об отсутствии козырей у Трампа против России.