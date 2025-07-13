На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский подполковник обратился к Западу с советом о России

Подполковник Дэвис призвал Запад понять невозможность воздействия на Россию
true
true
true
close
Юрий Войткевич/РИА Новости

Украине и ее союзникам на Западе нужно понять, что Россию невозможно принудить к чему-либо. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис.

«Вы можете думать, что утопили Россию. Если вы считаете, что ее экономика рухнет, и это как-то заставит их остановиться, то этому нет никаких реальных доказательств», — заявил эксперт.

По его словам, развитие событий указывает на то, что Россия добьется поставленных целей, несмотря на попытки помешать Москве дипломатическими, экономическими и военными мерами.

До этого профессор политологии в Университете Иллинойса Николас Гроссман заявил, что президента США Дональда Трампа, вероятно, разочаровывает, что события на Украине «идут не по его сценарию реалити-шоу или пророссийским теориям заговора».

Гроссман утверждает, что «Трамп поставил Путина выше национальных интересов США», а он не ответил ему взаимностью. Российский лидер продолжает ставить интересы «национальной мощи России» выше «подъема имиджа Трампа», считает аналитик.

Ранее в США заявили об отсутствии козырей у Трампа против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами