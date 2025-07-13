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Путин рассказал о важности рыбохозяйственного комплекса для экономики России

Путин: рыбохозяйственный комплекс является ключевой отраслью российской экономики
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Артур Лебедев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса, всех любителей ловли рыбы — Днем рыбака. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Глава российского государства отметил, что рыбохозяйственный комплекс является «одной из ключевых, базовых отраслей экономики» РФ. Президент отметил, что от результатов работы этого комплекса в большой степени «зависит обеспечение продовольственной безопасности страны, решение социальных проблем, качество жизни людей».

Путин отметил, что работники этой сферы добросовестным трудом стремятся внести свой вклад в развитие отрасли.

Глава государства подчеркнул, что перед занятыми в этой сфере людьми «стоят большие, масштабные задачи».

«Необходимо на основе передовых разработок и управленческих решений обеспечить системную модернизацию береговой и производственной инфраструктуры, обновление рыбопромыслового флота», — сказал он.

Президент добавил, что важно бережно относиться к уникальным биоресурсам, которыми обладает Россия, уделять приоритетное внимание созданию рабочих мест, готовить квалифицированные кадры, обращать внимание на социальное развитие городов и поселков рыбодобывающих регионов.

До этого мурманские рыбаки спрогнозировали подорожание рыбы.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем ФАС начала проверку рыболовецких компаний.

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