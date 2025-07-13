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В Крыму обратились к Трампу в связи с конфликтом на Украине

Крымский парламент призвал Трампа понять первоисточник конфликта на Украине
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Alex Brandon/AP

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента США Дональда Трампа понять причины и первоисточник украинского конфликта. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что понимание конфликта на Украине требует глубокого знания ситуации, что не свойственно сегодня политикам западных стран. Все, по словам Константинова, желают простых и быстрых решений.

«Пока на этой территории не прекратится преследование русскоязычных людей, ее милитаризация, уничтожение православия, никому этот мир не будет нужен. Трампу следовало бы постараться понять причины и первоисточник конфликта», — сказал Константинов.

Он подчеркнул, что Украина должна стать демилитаризованной территорией, чтобы у РФ не было опасений, а были четкие гарантии безопасности.

«Хотите мира? Сядьте и сформируйте условия. Это все быстро и легко делается, если есть реальное желание», — подытожил глава парламента Крыма.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Трамп по мере погружения в детали конфликта на Украине начинает осознавать, что это не просто боестолкновение.

Ранее Путин на встрече с представителями СМИ призвал Украину не затягивать переговоры.

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