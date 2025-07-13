Политик Дагдален раскритиковала слова генерала Фройдинга об ударах по России

Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен на своей странице в соцсети Х раскритиковала слова немецкого генерала Кристиана Фройдинга за слова об ударах по России.

По ее словам, нынешняя политика правительства ФРГ ведет к прямому столкновению с Россией. Заявления и военный энтузиазм генерал-майора Фройдинга вызывают тревогу, подчеркнула политик. Дагделен заявила, что вместо постоянного провоцирования эскалации необходимо политическое благоразумие.

До этого глава рабочей группы по помощи Украине при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг заявил, что Украина может получить первые системы вооружения большой дальности в рамках совместного с Германией проекта до конца июля.

Он отметил подписание финансируемого Германией соглашения между украинскими оборонными предприятиями и Минобороны Украины 12 июля.

Военный подчеркнул, что Киеву «нужны системы вооружения, способные проникать вглубь российской территории».

Ранее в США призвали создавать оружие большой дальности для сдерживания России.