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В США призвали создавать оружие большой дальности для сдерживания России

Генерал США Рафферти: нужно создавать оружие большой дальности для сдерживания РФ
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Kevin Lamarque/Reuters

Генерал-майор США Джон Рафферти призвал страны НАТО увеличивать производство оружия большой дальности ради «сдерживания России». Его слова приводит Reuters.

По его утверждению, российская армия сегодня больше, чем на момент начала СВО.

«И мы знаем, что они [Россия] продолжат инвестировать в ракеты большой дальности, ракеты и современные системы ПВО. Поэтому расширение возможностей альянса действительно очень важно», — заявил Рафферти.

До этого телеканал CNN опубликовал аудиозапись 2024 года, на которой нынешний президент США Дональд Трамп на встрече со спонсорами своей избирательной кампании пересказывает свои разговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры с Путиным и Си Цзиньпином включали прямые угрозы бомбардировок, если российские войска пересекут границу Украины, а Китай нападет на Тайвань.

Ранее американский профессор объяснил резкие высказывания Трампа в адрес Путина.

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