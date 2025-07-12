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Немецкий генерал рассказал, когда Украина получит дальнобойные системы

Генерал ФРГ Фройдинг: Киев получит первые дальнобойные системы к концу июля
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Global Look Press

Украина может получить первые системы вооружения большой дальности в рамках совместного с Германией проекта до конца июля. Об этом в эфире ZDF заявил глава рабочей группы по помощи Украине при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг.

«ВСУ получат первые комплексы уже в этом месяце. Далее последуют поставки трехзначного количества систем, усиливающих возможности противовоздушной обороны», — сообщил генерал-майор из Киева.

Он отметил подписание финансируемого Германией соглашения между украинскими оборонными предприятиями и Минобороны Украины 12 июля.

1 июля правительство Германии подписало договор о финансировании производства более 500 беспилотников с дальностью действия до 1200 километров для Украины.

Речь идет о беспилотниках большой дальности типа Антонов-196 (АН-196). Как пишет Welt, дроны будут готовы к применению в ближайшие месяцы. Эти беспилотные летательные аппараты способны нести до 50 килограммов взрывчатого вещества, а их максимальная дальность полета составляет 1,2 тысячи километров.

Ранее в Германии потеряли предназначенный Украине €1 млрд.

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